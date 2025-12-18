Medikal enflasyonu yüzde 60 bekliyoruz

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, sigorta sektörünün mevcut görünümü ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Sağlık branşında yaşanan hızlı büyümeye dikkat çeken Tuğtan, regülasyon tarafında atılan adımların hem sigortalılar hem de sektör oyuncuları açısından daha öngörülebilir bir yapı oluşturacağını belirtti. Tuğtan, "Sağlık sigortalarında beklenen yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlama disiplininin güçleneceğini, uygulama birliğinin sağlanacağını ve sürdürülebilir büyümenin destekleneceğini öngörüyoruz. Medikal enflasyonda ise yıl sonu itibarıyla yüzde 60 seviyesinde bir gerçekleşme bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞ OLACAK

Makroekonomik görünüme ilişkin projeksiyonlarını da paylaşan Tuğtan, 2026 yılında para ve maliye politikalarında mevcut duruşun korunacağını, bu çerçevede enflasyonda belirgin bir düşüş yaşanacağını öngördüklerini söyledi. Döviz tarafında anlamlı bir yukarı yönlü hareket beklemediklerini belirten Tuğtan, politika faizinin ise 2026'da yüzde 25 seviyelerine gerileyebileceği öngörüsünde bulundu. Bu görünümün sigorta sektöründe uzun vadeli risk yönetimi ve fiyatlama açısından daha öngörülebilir bir zemin oluşturacağını ifade etti.

NET KÂR YILLIK BAZDA YÜZDE 10 ARTIŞ GÖSTERDI

Anadolu Sigorta, 2025 yılının ilk 10 ayında prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.5 artırarak 74.76 milyar TL'ye yükseltti. Şirket, en yüksek prim üretimini 16.4 milyar TL ile Kara Araçları Sorumluluk branşında gerçekleştirirken; bu branşı 15.31 milyar TL ile Hastalık-Sağlık, 14.42 milyar TL ile Yangın ve Doğal Afetler ve 13.95 milyar TL ile Kara Araçları branşları izledi. Hayat dışı sigortacılıkta 15 ana branşın 11'inde ilk üç sırada yer alan Anadolu Sigorta, Kara Araçları (Kasko), Su Araçları ve Nakliyat branşlarında ise sektör liderliğini sürdürdü. Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuğtan, güçlü operasyonel performansın kârlılık ve özkaynak getirisine olumlu yansıdığını belirtti. Tuğtan, "2025'in ilk 9 ayında kümülatif solo net kârımız yıllık bazda yüzde 10 artarken, son 12 aylık ortalama özkaynak kârlılığımız yüzde 36,4 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü sermaye yeterliliği, reel prim üretimi ve hissedarlarına reel özkaynak kârlılığı sunan şirketimiz, bugün 1 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle işlem görüyor" dedi.