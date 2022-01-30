Mehmet Efendi ihracatta atağa geçti

Türk kahvesi denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümesini sürdürüyor. 1989'da yurtdışı pazarlara açılma kararı alan şirket, ilk ihracatını ise 1993'te yaptı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre büyük ihracat hamlesi ise 2002'de gerçekleşti. Eski Osmanlı coğrafyasında yaşayan ve Türk kahvesini bilen insanlara Kurukahveci Mehmet Efendi'nin kahvelerini sunan marka Balkanlar
, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu Bölgesi'nin yanında Almanya
, İngiltere
, Hollanda
ve Fransa
gibi çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı pazarları önceliklendi. Bu pazarların yanı sıra Amerika
ve Avustralya
gibi uzaklarda Türk kahvesini seven ülkeler de ihmal edilmedi. Bu kapsamda yurtdışındaki Türk gazetelerine ilanlar veren marka, 2000 yılından itibaren de yurtdışında düzenlenen çok sayıda fuar ve festivalde Türk kahvesi sunumu, tanıtımı ve ikramı yaparak yurtdışı büyümesine hız verdi.
KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uluslararası ve yerel kafelerin yaygınlık kazanması ve kahve tüketiminin katlanarak artması, kahve pazarının bir bütün olarak gelişmesini sağladı. Aynı dönemde yerli bir firmanın geliştirdiği Telve makinesi, Türk kahvesi sevenlerden büyük ilgi gördü. Taşma derdi olmayan, başında beklemeden bol köpüklü bir Türk kahvesi pişiren kahve makinesi sayesinde Türk kahvesi yurtdışındaki ev, kafe ve lokantalarda ikram edilir oldu. Bütün bu gelişmelere paralel olarak Kurukahveci Mehmet Efendi, ambalaj ve kahve ürünlerinde farklı alternatifler sunmaya başladı. 1990 yılındaki ilk 100 gramlık folyo paketlerden sonra, 250 gramlık kolay açılan teneke ambalajlar piyasaya sunuldu. Bunu 2010'da tek içimlik mini Türk kahvesi paketleri takip etti. Önemli bir milli kültür varlığımız olan, 2013'te de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan Türk kahvesi, Kurukahveci Mehmet Efendi pazarlama ekibinin yoğun çabaları sayesinde bugün dünyada 55'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.
İHRACAT PAZARLARI GENİŞLİYOR
Halen şirketin ürünleri Amerika Birleşik Devletleri, Abhazya, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Çin, Danimarka, Dubai, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Filistin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Libya, Makedonya, Maldiv Adaları, Malezya, Mısır, Moldovya, Norveç, Özbekistan, Peru, Romanya, Rusya Federasyonu, Kırım, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Şili, Ukrayna, Ürdün, Umman ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihraç ediliyor.