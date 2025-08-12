Mehmet Şimşek’in acı günü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi, emekli öğretmen Nazmi Şimşek (80), Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip Sahil Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene başta eski Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz, Fikri Işık, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, eski bakanlar, siyasetçiler ve bürokratlar iştirak etti. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Nazmi Şimşek, Çiftlikköy Merkez Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.