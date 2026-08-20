Melek yatırım ağı beşte bire geriledi

Startups.watch verilerine göre, Türkiye'deki melek yatırım ağlarının (BAN) katıldığı girişim yatırımı sayısı 2021'den bu yana keskin bir düşüş yaşadı. 2021'de tüm anlaşmaların yüzde 15.6'sını oluşturan 53 işlemle zirve yapan melek ağı yatırımları, 2026'nın henüz tamamlanmayan verilerine göre sadece 2 işleme ve yüzde 3.5'lik bir paya geriledi. Aradaki yıllarda rakam 2022'de 35, 2023'te 16, 2024'te 10 ve 2025'te 12 olarak gerçekleşti. Türkiye'deki bu tablo, küresel ölçekte de büyük ölçüde örtüşen bir eğilimin parçası. Kanada'nın önde gelen melek yatırımcı kuruluşu National Angel Capital Organization'ın (NACO) raporuna göre, ülkedeki melek yatırımları 2025'te beş yılın en düşük seviyesine geriledi yatırım tutarı yüzde 22, işlem sayısı ise yüzde 20 azaldı. NACO raporunda bu gerilemenin "yapısal, konjonktürel değil" olduğu vurgulanıyor ve makroekonomik belirsizlik ile ticaret gerginliklerine dikkat çekiliyor.

AKTİF MELEK YATIRIMCI AZALDI

Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal, ekosistemdeki bu tabloyu daha önce yaptığı açıklamalarda kısmen açıklığa kavuşturmuştu. Ünsal'a göre, Türkiye'de kayıtlı melek yatırım ağı sayısı görünüşte artmasına rağmen, fiilen aktif şekilde yatırım yapan ağ sayısı bugün itibarıyla sadece ikiye kadar düşmüş durumda. Yani sisteme kaydolan ağların büyük çoğunluğu görünürde var olmasına karşın, düzenli yatırım turlarını organize edip girişimcilerle buluşan ağ sayısı ciddi biçimde azaldı. Ünsal, bunun yanında yabancı yatırımcıların Türkiye girişim ekosistemine olan ilgisinin de zayıfladığını, TÜBİTAK BiGG fonu dışındaki yatırım fonlarının bu dönemde nispeten sessiz kaldığını belirtiyor. Bu durum, hem melek ağlarının hem de kurumsal yatırımcıların erken aşama sermayesindeki payını daraltan bir tabloya işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri de bu tabloyu destekler nitelikte: 2023'te 158 olan yeni melek yatırımcı lisansı sayısı 2024'te 98'e, 2025'in ilk dokuz ayında ise 60'a geriledi — yani lisanslanan yeni melek yatırımcı akışı da yavaşlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör