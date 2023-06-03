Memiş Kütükcü yeniden başkan

Türkıye'dekı 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi. Genel Kurul'da konuşan Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türk sanayisinin lokomotifi olduğunu belirterek, "Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organize sanayi bölgelerimizi, üretim camiasının en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk. Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk. Biz ürettikçe Türkiye büyüdü, Türk sanayisi gelişti" ifadelerini kullandı.