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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Memur emeklilerinin zam farkı yatıyor

Memur emeklilerinin zam farkı yatıyor
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Memur emeklilerine zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere fark tutarları, bugün hesaplarına yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarı, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek yarın ödenecek.

14.5 MİLYAR TL
Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayına ilişkin bir aylık maaş farkı tutarı yatırılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran- temmuz" döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, "temmuzağustos- eylül" döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda, 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira fark tutarı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

TEMMUZDA %13.52 ZAM
HAZİRAN ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından temmuzda SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 17.56, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13.52 oranında zam almaya hak kazanmıştı. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 258 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 526 liraya yükseldi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #EMEKLİ SANDIĞI

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Memur emeklilerinin zam farkı yatıyor
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