Memur-Sen: Sendika yasası değişsin

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzlaşmazlık tutanağıyla hakeme taşınan 58 maddeyi korumak için kurula üye gönderdiklerini belirtti. Yalçın, "Ne yazık ki hakem kurulu adil bir karar vermek yerine, yetkinin kendilerinde olmadığını göstererek topu ekonomi yönetimine attı" dedi. Yalçın, mevcut sendika yasasının kamu görevlilerinin haklarını korumadığını vurgulayarak "Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil. Köklü değişikliklerin yapılması artık bir zarurettir" diye konuştu.