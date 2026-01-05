Memur ve emeklilerin ocak zammı belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları da netleşecek. Temmuz-Kasım döneminde gerçekleşen yüzde 11.21'lik enflasyonun ardından aralık rakamları ile birlikte zamlar da ortaya çıkacak.

FARKLI SENARYOLAR

Aralık ayı ve yılsonu enflasyon rakamına ilişkin olarak 4 senaryo öne çıkıyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan yüzde 1.08'lik aralık enflasyonuna (yılsonu yüzde 31.17) göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.43 olacak. Bu durumda emekliler yüzde 12.43, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.84 zam alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yılsonu enflasyonu gerçekleşirse emekliler yüzde 12.28, memur ve memur emeklileri yüzde 18.79 zam alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın işaret ettiği yüzde 30'luk yılsonu enflasyon rakamı gerçekleşirse emekliler yüzde 11.42, memur ve memur emeklileri ise yüzde 17.79 zam alacak. Anadolu Ajansı'nın anketinde çıkan aralık yüzde 0.96, yıllık yüzde 31'lik enflasyon gerçekleşirse emekliler yüzde 12.17, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.73 zam alacak.

EN DÜŞÜK 19 BİN TL

Farklı zam senaryoları ışığında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı da 19 bin lira civarına çıkacak. En düşük emekli maaşı zam oranı yüzde 12.43 olursa 18 bin 979 liraya, zam oranı yüzde 12.28 olursa 18 bin 953 liraya, zam oranı yüzde 11.42 olursa 18 bin 808 liraya, zam oranı yüzde 12.17 olursa 18 bin 935 liraya yükselecek.

EKK TOPLANIYOR

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl aradaki fark refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşacak yüzde 6.5'lik fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrilecek. Refah payı verilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 19.64'lük artışla 16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye çıkmış olacak. Refah payı konusu bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.