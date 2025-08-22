Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Memur zammı için son tarih 27 Ağustos
Giriş Tarihi: 23.8.2025

Memur zammı için son tarih 27 Ağustos

ÖNDER YILMAZ ÖNDER YILMAZ
Memur zammı için son tarih 27 Ağustos
KAMU İşveren Heyeti, 6.5 milyon memur ve memur emeklisine zam müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranında anlaşamamıştı. Yasa gereği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurma süresi dün sona erdi. Memur-Sen, kurula gitmeme kararı aldıklarını açıkladı. Kamu İşveren Heyeti ise sürenin sona ermesine saatler kala kurula başvurdu. 11 kişiden oluşan kurul 5 gün içinde, 27 Ağustos gece yarısına kadar nihai kararını verecek. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak kurulun alacağı kararlar kesin ve tüm taraflar için bağlayıcı. Hükümetin son teklifi, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam oranını öngörüyordu. Ayrıca, teklifte bin lira taban aylık iyileştirmesi de yer alıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Memur zammı için son tarih 27 Ağustos
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz