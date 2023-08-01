Memurun zam pazarlığı başladı

Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık zam oranının netleşeceği toplu sözleşme görüşmelerine başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafları memnun etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kamu görevlileri ve sendikalarıyla toplu sözleşme müzakerelerini optimal şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Bütçede kamu personeline ayrılan payı artırdıklarını belirten Işıkhan, "Bu zor dönemde bütçe imkânları zorlanarak emekçi korundu. Çalışanlarını enflasyona ezdirmedik" dedi.Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklilerinin 2024-2025 mali, sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Bakan Işıkhan, salgınla mücadele sürecinde kamu çalışanlarının büyük emek verdiğini belirterek, "Afet durumunda kamu çalışanlarının önemini gördük. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, AFAD personelimiz ve diğer kamu görevlilerimizin de yardımıyla birçok ülkenin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı depremin üstesinden geldik. Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Kamu personel sayımızı sürekli artırdık" şeklinde konuştu.Mali, sosyal hakların belirlenmesinde toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçildiğini anımsatan Bakan Işıkhan, yeni dönemde kamu personeli danışma kurulunu daha işlevsel hale getireceklerini söyledi. Bütçede kamu personeline ayrılan payı artırdıklarını anımsatan Bakan Işıkhan, "Kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. 2002'de 2.5 milyon olan kamu personelimizin sayısı 5 milyonun üzerine çıktı. Bütçedenn kamu personeline ayrılan pay 2002'de bu pay yüzde 18 iken bugün yüzde 27'yi aşmıştı. Hükümetimiz bu zor dönemde emeklilerimizi ve emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından uzak tutmak için bütçe limitlerini zorladı. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından da ciddi bir pay vermiş olduk" değerlendirmesini yaptı.Birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşmelerimizde 6 aylık artışlar uyguladık. Maaş artışlarını sadece toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. Normal artışlara ek olarak refah payı ile artışları sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek, istihdam ve büyüme oranlarımızı artırarak bu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Sendikalarımızı sosyal taraf olarak değil sosyal ortak olarak görüyoruz. Kamu görevlileri ve sendikalarıyla yapacağımız 7. Dönem toplu sözleşme müzakerelerini optimal şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.