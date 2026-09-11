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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:24 Son Güncelleme: 11.09.2026 10:42

Merkez Bankası açıkladı: Cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla kaydetti.

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Merkez Bankası açıkladı: Cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı Temmuz ayında 36 milyon ABD doları fazla vererek pozitif görünümünü korudu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ 5 MİLYAR DOLAR FAZLA

Altın ve enerji kalemi dışarıda bırakıldığında ise cari işlemler hesabındaki fazla 4 milyar 972 milyon ABD dolarına ulaştı.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 579 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, Temmuz ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 40,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret dengesi 77,2 milyar ABD doları açık verdi.

Birincil gelir dengesinde 25,2 milyar ABD doları, ikincil gelir dengesinde ise 1,9 milyar ABD doları net çıkış yaşandı. Buna karşın, 63,5 milyar ABD doları fazla veren hizmetler dengesi cari açığın sınırlanmasında en büyük etken oldu.

RESMİ REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Merkez Bankası resmi rezervlerinde Temmuz ayında 14 milyar 252 milyon dolar net artış kaydedildi. Yıllıklandırılmış finansman verilerinde ise döviz cinsinden net rezerv azalışı 31,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #DIŞ TİCARET #ÖDEMELER DENGESİ

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