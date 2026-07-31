Merkez Bankası açıkladı! Vadeli mevduatlar zirvede, hane halkı kredileri güçlü seyrini korudu

Rapora göre, geniş para arzı olarak tanımlanan M3'ün yıllık büyüme oranı, önceki döneme göre 2 puan azalarak yüzde 29,9 seviyesine geriledi.

En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise 11,6 puanlık düşüşle yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.

HANE HALKI KREDİLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 44,1

Parasal sektör tarafından hane halkına kullandırılan kredilerin yıllık artış hızı haziran ayında yüzde 44,1 ile önceki dönemdeki seviyesini korudu.

Finansal olmayan kuruluşlara kullandırılan kredilerde ise yıllık büyüme 0,4 puan artarak yüzde 34,2'ye yükseldi.

PARA ARZINA EN BÜYÜK KATKI VADELİ MEVDUATLARDAN

Rapora göre, M3'teki yüzde 29,9'luk yıllık büyümeye en büyük katkıyı vadeli mevduatlar verdi.

Vadeli mevduatlar yıllık büyümeye yüzde 16,6, vadesiz mevduatlar ise yüzde 9,8 katkı sağladı. Diğer kalemlerin etkisi ise sınırlı kaldı.

Aylık bazda M3'ün yüzde 0,9 büyümesinde de vadeli Türk lirası mevduatlarındaki artış belirleyici oldu. Bu kalem aylık büyümeye yüzde 1,8 katkı verdi.