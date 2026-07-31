Merkez Bankası açıkladı! Vadeli mevduatlar zirvede, hane halkı kredileri güçlü seyrini korudu

Rapora göre, geniş para arzı olarak tanımlanan M3'ün yıllık büyüme oranı, önceki döneme göre 2 puan azalarak yüzde 29,9 seviyesine geriledi.
En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise 11,6 puanlık düşüşle yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.
HANE HALKI KREDİLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 44,1
Parasal sektör tarafından hane halkına kullandırılan kredilerin yıllık artış hızı haziran ayında yüzde 44,1 ile önceki dönemdeki seviyesini korudu.
Finansal olmayan kuruluşlara kullandırılan kredilerde ise yıllık büyüme 0,4 puan artarak yüzde 34,2'ye yükseldi.
PARA ARZINA EN BÜYÜK KATKI VADELİ MEVDUATLARDAN
Rapora göre, M3'teki yüzde 29,9'luk yıllık büyümeye en büyük katkıyı vadeli mevduatlar verdi.
Vadeli mevduatlar yıllık büyümeye yüzde 16,6, vadesiz mevduatlar ise yüzde 9,8 katkı sağladı. Diğer kalemlerin etkisi ise sınırlı kaldı.
Aylık bazda M3'ün yüzde 0,9 büyümesinde de vadeli Türk lirası mevduatlarındaki artış belirleyici oldu. Bu kalem aylık büyümeye yüzde 1,8 katkı verdi.
M3 BİR AYDA 272 MİLYAR LİRA ARTTI
Haziran ayında geniş para arzı M3, bir önceki aya göre 272 milyar lira yükseldi.
Artışta, vadeli Türk lirası mevduatlarındaki 550 milyar liralık ve para piyasası fonlarındaki 177 milyar liralık yükseliş etkili oldu.
Buna karşılık, M1 para arzı, vadesiz yabancı para mevduatlarındaki gerilemenin etkisiyle 430 milyar lira azaldı.
ÖZEL SEKTÖR ALACAKLARI ÖNE ÇIKTI
M3'teki yıllık büyümenin karşılık kalemleri incelendiğinde, özel sektörden alacaklar yüzde 26,8, genel yönetimden alacaklar yüzde 4,7 ve banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklar yüzde 1,3 oranında artış yönünde katkı sağladı.
Buna karşılık net dış varlıklar yüzde 0,1, diğer kalemler ise net yüzde 2,7 oranında azalış yönünde etki yaptı.
Aylık büyümede ise özel sektörden alacaklar yüzde 0,8, genel yönetimden alacaklar yüzde 0,1 katkı sağlarken, diğer kalemlerin net etkisi yüzde 0,1 azalış yönünde gerçekleşti.