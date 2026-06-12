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Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:46 Son Güncelleme: 12.06.2026 10:56

Merkez Bankası anket sonuçlarını açıkladı! İşte enflasyon, büyüme ve faiz beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran ayı sonuçlarını yayımladı. Böylece milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyonu başta olmak üzere büyüme ve faiz için son tahminler belli oldu.

AA Ekonomi
Merkez Bankası anket sonuçlarını açıkladı! İşte enflasyon, büyüme ve faiz beklentileri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, enflasyon ve döviz beklentilerinde güncellemeler dikkat çekti.

HAZİRAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Buna göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi bir önceki anketteki yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82'den yüzde 23,81'e gerilerken, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a düştü.

Haziran ayı TÜFE artış beklentisi ise önceki anketteki yüzde 1,52 seviyesinden yüzde 1,36'ya geriledi.

DÖVİZ KURU TAHMİNİ GERİLEDİ

Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711'den 51,4692'ye düşerken, 12 ay sonrası beklenti 54,6923'ten 55,7196'ya yükseldi.

CARİ İŞLEMLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Cari işlemler açığı beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu beklentisi 49,2 milyar dolara, gelecek yıl beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Büyüme tarafında ise cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi. Gelecek yıl beklentisi ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Öte yandan ankette, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizine ilişkin beklentiler de yer aldı. İlk toplantı için yüzde 37, ikinci toplantı için yüzde 37 ve üçüncü toplantı için yüzde 36,34 seviyeleri öne çıktı. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB #ENFLASYON

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