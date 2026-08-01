Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğinde kuralları değiştirdi! İhracatçılar için yeni dönem başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteği uygulamasının etkinliğini artırmaya yönelik önemli değişikliklere imza attı.

Konuya ilişkin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmî Gazete'de yayımlandı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK FİRMALARA DAHA FAZLA DESTEK

Yeni düzenlemeye göre firmalar, ürettikleri katma değerle orantılı şekilde döviz dönüşüm desteğinden faydalanabilecek. Katma değer hesaplamasında firmaların kârlılığı ve iş gücü maliyetleri esas alınacak.

Ayrıca aracı ihracatçılar, kendi katma değere dayalı limitlerini doldurmaları halinde katma değeri yüksek tedarikçileri adına da döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebilecek. Bu durumda destek ödemesi doğrudan tedarikçinin hesabına yatırılacak.

DÖVİZ ALMAMA TAAHHÜDÜ KALDIRILDI

Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi döviz dönüşüm desteğinde de önemli bir değişikliğe gitti.

Buna göre, firmalardan istenen döviz almama taahhüdü kaldırılırken, bunun yerine döviz pozisyonuna dayalı yeni bir kriter uygulanacak. Destekten yararlanmak isteyen firmaların döviz pozisyonlarının, başvuru öncesinde Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı aşmaması gerekecek.

Düzenlemeyle ayrıca bankaların uygulamadaki aracılık rolü güçlendirilirken, sistemin daha etkin işlemesine yönelik ilave tedbirler de hayata geçirilecek.

Yeni uygulama 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulama esasları ise yayımlanacak Uygulama Talimatı ile netleşecek.

YÜZDE 3 DESTEK VE YÜZDE 35 SATIŞ ZORUNLULUĞU UZATILDI

Tebliğle birlikte döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak düzenlendi.

Öte yandan, halen uygulanan yüzde 3 destek ödemesi ile ihracat bedellerinin yüzde 35'inin Merkez Bankasına satılması yükümlülüğünün süresi de uzatıldı. Normalde 31 Temmuz'da sona erecek geçici uygulamaların, 31 Ocak 2027 tarihine kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör