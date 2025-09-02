Merkez Bankası faiz indiriminde hızlanmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonun düşürülmesini ve tek hanelere inmesini herkesin istediğini belirtirken, sanayicinin iki yıldır yüzde 45-50 faizle çalıştığını, pazar kayıpları yaşadığını söyledi. Gültepe üretim ve ihracatı güçlendirecek adımların önemine dikkat çekerken, "Merkez Bankası'nın da faiz indiriminde hızlanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Collection Premiere Moscow (CPM) Fuarı için bulunduğu Moskova'da güncel gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Gültepe, ekonomi yönetiminin, üretimi ve ihracatı önceleyen politikaları zaman kaybetmeden devreye alması gerektiğini kaydetti.

TEŞVİK EDİLMELİ

Enflasyonun düşürülmesi için çalışılırken sanayi tarafının unutulmaması gerektiğini belirten Gültepe, "İhracatımızdaki sınırlı artışın bizi yanıltmaması gerekiyor. Otomotiv, kimya ve savunma sanayimizin domine ettiği artışı tabana yayamadığımız sürece ihracatta sürdürülebilir büyümeyi yakalayamayız. Dolayısıyla tüm sektörlerden katkı alabileceğimiz bir kurguyu oluşturabilmeliyiz. Eğer üretimi ve ihracatı önceleyen yeni, farklı bir yaklaşımla sanayi tarafının rekabetçiliğini güçlendirecek teşvik ve destek mekanizmaları devreye alınmazsa kayıp daha da büyüyecek" dedi. HAZIR GIYIM ZORDA

Gültepe, son iki yıldır uygulanan "yüksek faiz düşük kur" politikasının özellikle hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerin rekabetçiliğini zayıflattığının altını çizdi. Gültepe, "Hazır giyimde kan kaybı devam ediyor. Oysa bu sektöre gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Çünkü hazır giyim katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önemini koruyor" dedi.