FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARDAKİ SON DURUM...

Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalar güne sakin başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay-pozitif seyirle girdi. Endeks 2.500 psikolojik bandının üzerinde hareket ediyor.

Güne 17,6037 TL'den giriş yapan dolar/TL, Merkez Bankası faiz kararı öncesi gün içi en düşük 17,5641 TL en yüksek ise 17,6654 TL'yi gördü.

Güne 17,9256 TL'den giriş yapan euro/TL, Merkez Bankası faiz kararı öncesi gün içi en düşük 17,9005 TL en yüksek ise 18,0626 TL'yi gördü.

Euro/Dolar paritesi de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için yapılacak açıklamaya odaklandı. Parite karar öncesi 1,01781 seviyesinde seyrediyor.

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Gram altın TL fiyatı ise güne 960,265 TL bandından giriş yaparken en düşük 954,868 TL, en yüksek 961,499 TL'yi test etti.

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