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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:11 Son Güncelleme: 21.7.2022 13:11

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor: TCMB PPK toplantısı öncesi altın ve döviz kurları ne kadar?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor: TCMB PPK toplantısı öncesi altın ve döviz kurları ne kadar?

Son dakika haberi...Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak ve faiz karar metni duyurulacak. Metinde gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak? İşte faiz kararı beklentisi ve kritik karar öncesi Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurları piyasasındaki son durum...

Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda olacak. Yılın 7. faiz kararı ile TCMB para piyasalarına yön verecek.

  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin beklentileri neler?

İşte Merkez Bankası faiz kararı ve açıklaması öncesi en çok merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 21 Temmuz bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politkasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.

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FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARDAKİ SON DURUM...

Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalar güne sakin başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay-pozitif seyirle girdi. Endeks 2.500 psikolojik bandının üzerinde hareket ediyor.

Güne 17,6037 TL'den giriş yapan dolar/TL, Merkez Bankası faiz kararı öncesi gün içi en düşük 17,5641 TL en yüksek ise 17,6654 TL'yi gördü.

Güne 17,9256 TL'den giriş yapan euro/TL, Merkez Bankası faiz kararı öncesi gün içi en düşük 17,9005 TL en yüksek ise 18,0626 TL'yi gördü.

Euro/Dolar paritesi de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için yapılacak açıklamaya odaklandı. Parite karar öncesi 1,01781 seviyesinde seyrediyor.

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Gram altın TL fiyatı ise güne 960,265 TL bandından giriş yaparken en düşük 954,868 TL, en yüksek 961,499 TL'yi test etti.

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HAZİRAN AYI FAİZ KARARI DA YÜZDE 14 OLMUŞTU

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

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EKONOMİ YÖNETİMİ 'LİRALAŞMA' STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATIYOR

Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 5 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...

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Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor: TCMB PPK toplantısı öncesi altın ve döviz kurları ne kadar?
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