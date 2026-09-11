Merkez bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği bu yılın altıncı toplantısında faizde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35.5'te sabit tuttu.

İÇ TALEPTE ZAYIF SEYİR SÜRÜYOR

PPK sonrası yapılan açıklamada, aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiği vurgulandı. Açıklamada, "İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir.

Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğinin altı çizilerek, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

İNDİRİM EKİM AYINDA

Para Politikası Kurulu bu yıl son iki toplantısını 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Morgan Stanley ve JPMorgan, bu iki toplantıda politika faizinin 100'er baz puan indirileceğini öngördü. Merkez Bankası son faiz indirimini 22 Ocak 2026'daki PPK toplantısında gerçekleştirmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör