Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi! Merkez Bankası hanehalkı ve piyasanın tahminini açıkladı

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI GIDADA

Hanehalkının son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmetlerde ilk sırayı gıda aldı.

Gıdayı fiyatı en fazla artan gruplardan biri olarak gösterenlerin oranı hazirandaki yüzde 39,3'ten temmuzda yüzde 39,7'ye yükseldi. Yakıt ve enerjiyi gösterenlerin oranı ise yüzde 32,5'ten yüzde 31,1'e geriledi.

Gelecek bir yılda fiyatının en fazla artması beklenen kalemlerde de gıda yüzde 37 ile ilk sırada yer aldı. Yakıt ve enerji yüzde 29,8 ile ikinci, kiralar ise yüzde 17,3 ile öne çıkan diğer kalem oldu.