Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi! Merkez Bankası hanehalkı ve piyasanın tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri ile Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.
HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI
7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Hanehalkı Beklenti Anketi'ni 3 bin 251 hane yanıtladı. Ankete göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziran ayındaki yüzde 46,13 seviyesinden yüzde 44,94'e geriledi.
Gelir grupları arasında en yüksek enflasyon beklentisi asgari ücret ve altında gelire sahip vatandaşlarda görüldü. Bu grubun 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 47 olarak ölçüldü.
Bir ile iki asgari ücret arasında geliri bulunanlarda beklenti yüzde 44,9, iki asgari ücret ve üzerinde geliri bulunanlarda ise yüzde 43,7 olarak gerçekleşti. Eğitim düzeyine göre en düşük beklenti yüzde 43,8 ile yükseköğretim mezunlarında kaydedildi.
PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
TCMB'nin Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, Temmuz 2026'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,14 puan artarak yüzde 23,95'e yükseldi.
Reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan azalarak yüzde 32,50'ye geriledi.
EN ÇOK FİYAT ARTIŞI GIDADA
Hanehalkının son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmetlerde ilk sırayı gıda aldı.
Gıdayı fiyatı en fazla artan gruplardan biri olarak gösterenlerin oranı hazirandaki yüzde 39,3'ten temmuzda yüzde 39,7'ye yükseldi. Yakıt ve enerjiyi gösterenlerin oranı ise yüzde 32,5'ten yüzde 31,1'e geriledi.
Gelecek bir yılda fiyatının en fazla artması beklenen kalemlerde de gıda yüzde 37 ile ilk sırada yer aldı. Yakıt ve enerji yüzde 29,8 ile ikinci, kiralar ise yüzde 17,3 ile öne çıkan diğer kalem oldu.
KONUTTA FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ
TCMB anketinde konut piyasasına yönelik beklentiler de yer aldı. Hanehalkının gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında beklediği yıllık artış oranı bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49'a geriledi.
Gelir düzeyi düştükçe konut fiyat artışı beklentisinin yükselmesi dikkat çekti. Asgari ücret ve altında geliri bulunanların konut fiyatlarında beklediği artış yüzde 34,7 olurken, bir ile iki asgari ücret arasındaki grupta yüzde 32,6, iki asgari ücret ve üzerindeki grupta ise yüzde 31 olarak ölçüldü.
12 AY SONRASI DOLAR BEKLENTİSİ 52,98 TL
Enflasyon ve konut beklentileri gerilerken vatandaşın dolar kuru beklentisi yükseldi.
Hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 31 kuruş artarak 52,98 TL'ye çıktı.
Yaş grupları içerisinde en yüksek dolar beklentisi 55 yaş ve üzerindeki vatandaşlarda görüldü. Bu grubun tahmini 53,7 TL olurken, 40-54 yaş grubunda 53,1 TL, 18-39 yaş grubunda ise 52,5 TL olarak kaydedildi.