Merkez Bankası hesaplamayı değiştiriyor! "Net Hata ve Noksan" da revize edilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'nin veri kalitesini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. TCMB, Finans Hesabı'nın belirli kalemlerinin idari kayıtlara dayalı mikro veri analizleri doğrultusunda revize edileceğini açıkladı.
TCMB'DEN FİNANS HESABINDA REVİZYON
TCMB'nin internet sitesinde, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı'nda yapılacak revizyona ilişkin basın duyurusu yayımlandı.
Buna göre, Ödemeler Dengesi Finans Hesabı'nın belirli kalemleri, Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'nin veri kalitesini artırmak amacıyla yürütülen idari kayıtlara dayalı mikro veri temelli analizlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda revize edilecek.
EFEKTİF VE MEVDUATLAR KALEMİNDE YENİ HESAPLAMA
Veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Efektif ve Mevduatlar" kaleminde de değişikliğe gidilecek.
Halihazırda istatistiklere tek taraflı yansıyan ve yerleşiklerin dış ekonomik işlemlerinden kaynaklanmayan efektif karşılığı mevduat hareketleri, bir uyarlama kalemi aracılığıyla ayrıştırılarak istatistiklere yansıtılacak.
SWIFT VERİLERİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK
Gerçek kişi yerleşiklerin yurt dışı mevduat hareketlerinin daha sağlıklı ölçülmesi amacıyla da veri toplama yönteminde değişiklik yapılacak.
Mevcut veri kaynağındaki yapısal kısıtların giderilmesi amacıyla işlem bazlı SWIFT verileri veri derleme sürecine entegre edilecek.
FİNANSAL TÜREVLER AYRI KALEM OLACAK
Revizyonun bir diğer önemli ayağını finansal türev işlemleri oluşturacak. Halihazırda istatistiklerde yer almayan finansal türev işlemleri, sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacak.
Bu işlemler bundan sonra Finans Hesabı altında ayrı bir kalem olarak istatistiklere yansıtılacak.
NET HATA VE NOKSAN DA REVİZE EDİLECEK
TCMB'nin açıkladığı güncellemeler ilk kez 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne yansıtılacak.
Finans Hesabı kalemlerinde yapılacak değişikliklerle birlikte, kamuoyunda yakından takip edilen Net Hata ve Noksan kalemi de aynı tutarlarda revize edilecek.