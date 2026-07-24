Merkez Bankası hesaplamayı değiştiriyor! "Net Hata ve Noksan" da revize edilecek

SWIFT VERİLERİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Gerçek kişi yerleşiklerin yurt dışı mevduat hareketlerinin daha sağlıklı ölçülmesi amacıyla da veri toplama yönteminde değişiklik yapılacak.

Mevcut veri kaynağındaki yapısal kısıtların giderilmesi amacıyla işlem bazlı SWIFT verileri veri derleme sürecine entegre edilecek.

FİNANSAL TÜREVLER AYRI KALEM OLACAK

Revizyonun bir diğer önemli ayağını finansal türev işlemleri oluşturacak. Halihazırda istatistiklerde yer almayan finansal türev işlemleri, sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacak.

Bu işlemler bundan sonra Finans Hesabı altında ayrı bir kalem olarak istatistiklere yansıtılacak.

NET HATA VE NOKSAN DA REVİZE EDİLECEK

TCMB'nin açıkladığı güncellemeler ilk kez 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne yansıtılacak.

Finans Hesabı kalemlerinde yapılacak değişikliklerle birlikte, kamuoyunda yakından takip edilen Net Hata ve Noksan kalemi de aynı tutarlarda revize edilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör