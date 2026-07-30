Merkez Bankası kasasında dikkat çeken artış! Altın rezervi 100 milyar doları geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolara ulaştı.
Bir önceki hafta toplam rezervler 160 milyar 490 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI
Haftalık verilere göre artışta en büyük katkıyı altın rezervleri sağladı.
24 Temmuz itibarıyla TCMB'nin altın rezervleri 5 milyar 147 milyon dolar artarak 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara yükseldi. Böylece altın rezervleri ilk kez yeniden 100 milyar doların üzerine çıktı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ
Aynı dönemde Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinde ise düşüş yaşandı.
Brüt döviz rezervleri, 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 65 milyar 427 milyon dolardan 62 milyar 396 milyon dolara geriledi.
Döviz rezervlerindeki azalışa rağmen altın rezervlerindeki güçlü artış, toplam rezervlerin yükselmesini sağladı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467
|26.05.2026
|105.992
|53.234
|159.226
|19.06.2026
|97.685
|59.511
|157.196
|26.06.2026
|94.954
|54.251
|149.205
|03.07.2026
|97.742
|61.952
|159.694
|10.07.2026
|96.179
|67.124
|163.302
|17.07.2026
|95.063
|65.427
|160.490
|24.07.2026
|100.210
|62.396
|162.606