Merkez Bankası Klon Ödeme dahil 3 kuruluş faaliyet iznini iptal etti

Giriş Tarihi: 21.02.2026 08:44 Son Güncelleme: 21.02.2026 08:45

Merkez Bankası (TCMB), TMSF tarafından kayyum atanan Klon Ödeme dahil 3 ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜÇ ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar", "Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" ve "TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" başlıklı üç ayrı karar kamuoyuna duyuruldu.

Söz konusu kararlar kapsamında Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izinleri iptal edildi.

TCMB tarafından alınan kararların 18 Şubat 2026 tarihli olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle birlikte iptal kararları resmiyet kazandı.

Böylece üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşu, TCMB'nin kararı doğrultusunda faaliyet gösterme yetkisini kaybetmiş oldu.

