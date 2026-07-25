Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti! Elektronik para faaliyet izni sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörüne ilişkin denetimleri kapsamında yeni bir karara imza attı. TCMB'nin Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TCMB FAALİYET İZNİNİ İPTAL ETTİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunması için verilen izin iptal edildi.

Şirket, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteriyordu.

Vezne24'e elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni 13 Eylül 2018 tarihinde verilmişti.

İPTAL KARARI KANUNUN 16. MADDESİNE DAYANDIRILDI

TCMB, faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını 6493 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayandırdı.

Söz konusu düzenleme kapsamında, 2018 yılında verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni iptal edilmiş oldu.

Böylece Vezne24'ün TCMB tarafından verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma yetkisi sona erdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör