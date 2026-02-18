Merkez Bankası özel sektörün kredi borcunu açıkladı

UZUN VADELİ BORÇ ARTARKEN KISA VADELİ BORÇ GERİLEDİ

Verilere göre, uzun vadeli kredi borcu bir önceki çeyreğe kıyasla 13,1 milyar ABD doları artarak 210,9 milyar ABD dolarına çıktı. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,0 milyar ABD doları azalarak 8,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Kurumsal dağılım incelendiğinde, finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar ABD doları artış kaydetti. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar ABD doları yükseldi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azaldı.