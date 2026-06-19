Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası personeline disiplin cezası geliyor! TBMM'de kabul edildi, 5. uyarıda ilişiği kesilecek
Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:52

Merkez Bankası personeline disiplin cezası geliyor! TBMM'de kabul edildi, 5. uyarıda ilişiği kesilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personeline yönelik disiplin cezaları ve soruşturma süreçleri yeniden düzenlendi. TBMM'de kabul edilen yeni karar ile 5. uyarıda personelin kurum ile ilişiği kesilecek.

Merkez Bankası personeline disiplin cezası geliyor! TBMM’de kabul edildi, 5. uyarıda ilişiği kesilecek
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası disiplin cezaları ve personel yükümlülükleri, yürütülen yeni bir yasal çalışma ile ilk kez doğrudan kanun güvencesine bağlanıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen yeni torba kanun teklifi ile TCMB personelinin disiplin süreçlerine net standartlar getirildi.

DİSİPLİN CEZALARI 5 BAŞLIKTA TOPLANDI

Yapılan düzenlemeyle personelin tabi olacağı disiplin cezaları hafiften ağıra doğru şu şekilde hüküm altına alındı:

  1. Uyarma
  2. Kınama
  3. Kısa süreli ücret kesintisi
  4. Uzun süreli ücret kesintisi
  5. İşe son verme

Kanun kapsamında TCMB'deki disiplin soruşturmaları, personelin savunma hakkı, cezayı verecek makamlar, onay usulleri ve karar süreleri yasal güvenceye kavuşturuluyor.

Disiplin cezalarının uygulanması, cezalara itiraz usulleri, zaman aşımı süreleri, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirlerine ilişkin tüm teknik detaylar TCMB tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek. Disiplin kurulunun kuruluşu, üyelerin görev süreleri ve çalışma usulleri de bu yönetmelikle netleşecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TCMB #TBMM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası personeline disiplin cezası geliyor! TBMM'de kabul edildi, 5. uyarıda ilişiği kesilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA