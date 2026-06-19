Merkez Bankası personeline disiplin cezası geliyor! TBMM’de kabul edildi, 5. uyarıda ilişiği kesilecek

Kanun kapsamında TCMB'deki disiplin soruşturmaları, personelin savunma hakkı, cezayı verecek makamlar, onay usulleri ve karar süreleri yasal güvenceye kavuşturuluyor.

Disiplin cezalarının uygulanması, cezalara itiraz usulleri, zaman aşımı süreleri, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirlerine ilişkin tüm teknik detaylar TCMB tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek. Disiplin kurulunun kuruluşu, üyelerin görev süreleri ve çalışma usulleri de bu yönetmelikle netleşecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör