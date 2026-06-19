Merkez Bankası personeline disiplin cezası geliyor! TBMM’de kabul edildi, 5. uyarıda ilişiği kesilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası disiplin cezaları ve personel yükümlülükleri, yürütülen yeni bir yasal çalışma ile ilk kez doğrudan kanun güvencesine bağlanıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen yeni torba kanun teklifi ile TCMB personelinin disiplin süreçlerine net standartlar getirildi.
DİSİPLİN CEZALARI 5 BAŞLIKTA TOPLANDI
Yapılan düzenlemeyle personelin tabi olacağı disiplin cezaları hafiften ağıra doğru şu şekilde hüküm altına alındı:
Kanun kapsamında TCMB'deki disiplin soruşturmaları, personelin savunma hakkı, cezayı verecek makamlar, onay usulleri ve karar süreleri yasal güvenceye kavuşturuluyor.
Disiplin cezalarının uygulanması, cezalara itiraz usulleri, zaman aşımı süreleri, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirlerine ilişkin tüm teknik detaylar TCMB tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek. Disiplin kurulunun kuruluşu, üyelerin görev süreleri ve çalışma usulleri de bu yönetmelikle netleşecek.