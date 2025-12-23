Merkez Bankası reel sektörün döviz açığını açıkladı

Ekim 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.281 milyon ABD doları ve 656 milyon ABD doları artarken türev varlıklar, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 183 milyon ABD doları, 81 milyon ABD doları ve 36 milyon ABD doları azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 1.637 milyon ABD doları artış gösterdi.

YURT DIŞI KREDİLERİ 396 MİLYON DOLAR AZALDI

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1.697 milyon ABD doları artarken ithalat borçları, yurt

içinden sağlanan nakdi krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 396 milyon ABD doları, 322 milyon ABD doları ve 144 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 834 milyon ABD dolara çıktı.

KISA VADELİ KREDİLER AZALDI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2025 dönemine göre 355 milyon ABD doları azalırken uzun vadeli krediler 32 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 197 milyon ABD doları azalırken uzun vadeli krediler 1.497 milyon dolar yükseldi.

Ekim 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 142.063 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 131.328 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 10.735 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Eylül 2025 dönemine göre 1.813 milyon ABD doları arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde.