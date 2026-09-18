Merkez Bankası repo musluğunu açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda likidite imkânlarının gözden geçirildiğini bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı belirtildi. Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin de bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edilen açıklamada, TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, likidite koşullarının yakından takip edileceği ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı bildirildi. TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 10 kat artışla 510 milyar TL'ye, haftalık repo ihalesini de 300 milyar liraya çıkardı.



BANKALARA HİSSE GERİ ALIMI İÇİN ESNEKLİK

Fonlarda temerrüt gelişmeleri likidite konusunda riskler yaratırken bir tedbir de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. BDDK, halka açık bankaların geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör