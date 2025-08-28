Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:43 Son Güncelleme: 28.8.2025 14:53

Merkez Bankası rezervleri 176,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Ağustos haftasında 183 milyon dolar azalarak 176,3 milyar dolara oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. Merkez Bankası verilerine göre, 22 Ağustos itibarıyla toplam rezervler yüzde 0,1 azalarak 176,3 milyar dolar oldu.

Buna göre, 22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artışla 91 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos'ta 90 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.

