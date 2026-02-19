Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:34Son Güncelleme: 19.02.2026 14:38
Merkez Bankası rezervleri 212 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, geçen haftaya göre yüzde 2,1 artarak 211,8 milyar dolara yükseldi. 218 milyar dolar ile rekor kıran rezervler geçtiğimiz hafta altın etkisiyle 207 milyar 482 milyon dolara gerilemişti.
Ayrıntılar geliyor...
