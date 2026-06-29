Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 19 Haziran haftasında 157,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 26 Haziran haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarlık düşüşle 149 milyar dolara indi.

ZİRVEDEN SONRA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu tarihten sonra rezervlerde dalgalı ancak genel olarak aşağı yönlü bir seyir gözlenirken, son dört haftada rezervler 160 milyar doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 149 milyar dolara kadar geriledi.

RESMİ VERİLER 2 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

26 Haziran haftasına ilişkin uluslararası resmi rezerv verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör