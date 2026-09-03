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Giriş Tarihi: 3.09.2026 15:02 Son Güncelleme: 3.09.2026 15:14

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde beş haftadır devam eden yükseliş, 28 Ağustos haftasında yerini sınırlı düşüşe bıraktı. Brüt rezervler 188,2 milyar dolara, net rezervler ise 66,6 milyar dolara gerilerken swap hariç net rezervler 55,9 milyar dolarda sabit kaldı.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 119 milyon dolar azalarak 71 milyar 109 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos'ta 74 milyar 228 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 868 milyon dolar artışla 114 milyar 221 milyon dolardan 117 milyar 89 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalarak 188 milyar 450 milyon dolardan 188 milyar 198 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
13.02.2026 132.199 79.586 211.784
27.03.2026 100.049 55.290 155.339
17.04.2026 112.647 61.821 174.467
26.05.2026 105.992 53.234 159.226
26.06.2026 94.954 54.251 149.205
24.07.2026 100.210 62.396 162.606
31.07.2026 100.637 63.811 164.448
07.08.2026 107.345 71.022 178.366
14.08.2026 108.335 75.166 183.500
21.08.2026 114.221 74.228 188.450
28.08.2026 117.089 71.109 188.198

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #MERKEZ BANKASI #TCMB

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Merkez Bankası rezervleri belli oldu
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