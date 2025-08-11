Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolarlık artışla 174.3 milyar dolara yükselerek tarihi bir rekora imza attı.

BİR HAFTADA REKOR ARTIŞ

Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan elde edilen hesaplamalara göre, rezervler 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Brüt rezervler bir haftada 5.4 milyar dolar artarak 174.3 milyar dolara çıktı.

Böylelikle TCMB, yıl başından bu yana brüt rezervlerinde toplamda 12.9 milyar dolarlık bir artış yakalamış oldu.

Bir önceki hafta 63.2 milyar dolar seviyesinde olan net uluslararası rezervlerin, 8 Ağustos haftasında 4.5 milyar dolarlık bir artışla 67.7 milyar dolara yaklaşacağı hesaplandı.

Rezervlere ilişkin resmi veriler 14 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.