Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken tablo: Döviz varlıkları güçlü toparlandı, altın geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Temmuz 2026 haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini yayımladı. Buna göre, toplam resmi rezerv varlıkları bir haftada yüzde 2,3 artış göstererek 163,3 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.
DÖVİZ REZERVLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Haftalık verilere göre döviz varlıkları yüzde 9,5 artışla 59,4 milyar ABD dolarına yükseldi.
Döviz rezervlerindeki güçlü artış, toplam rezervlerdeki yükselişin en önemli belirleyicisi oldu.
ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ
Aynı dönemde altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,6 azalarak 96,2 milyar ABD dolarına geriledi.
Buna rağmen altın rezervleri, toplam rezervlerin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti.
IMF REZERV POZİSYONU 7,7 MİLYAR DOLAR
Merkez Bankası verilerine göre, IMF rezerv pozisyonu ile Özel Çekme Hakları'nın (SDR) toplamı ise 7,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolar olurken önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, yüzde 0,6 artarak 57,9 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 azalarak 63 milyar dolar olarak kaydedildi.