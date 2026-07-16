Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken tablo: Döviz varlıkları güçlü toparlandı, altın geriledi

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Aynı dönemde altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,6 azalarak 96,2 milyar ABD dolarına geriledi.

Buna rağmen altın rezervleri, toplam rezervlerin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti.

IMF REZERV POZİSYONU 7,7 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası verilerine göre, IMF rezerv pozisyonu ile Özel Çekme Hakları'nın (SDR) toplamı ise 7,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolar olurken önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, yüzde 0,6 artarak 57,9 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 azalarak 63 milyar dolar olarak kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör