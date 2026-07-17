Merkez Bankası Türkiye’nin kısa vadeli borcunu açıkladı

KISA VADELİ DIŞ BORÇ 172,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

TCMB verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku aylık bazda yüzde 1,3 artışla 172,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalan dış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 242 milyar dolar olarak gerçekleşti.