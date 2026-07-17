Merkez Bankası Türkiye’nin kısa vadeli borcunu açıkladı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku mayıs ayında artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 172,7 milyar dolara ulaştı.
KISA VADELİ DIŞ BORÇ 172,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
TCMB verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku aylık bazda yüzde 1,3 artışla 172,7 milyar ABD dolarına yükseldi.
Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalan dış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 242 milyar dolar olarak gerçekleşti.
BANKALARIN KISA VADELİ BORCU ARTTI
Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku mayıs ayında yüzde 3,9 artarak 77,3 milyar dolar oldu.
Yurt içi bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 7,5 azalarak 7,1 milyar dolara gerilerken, yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları yüzde 9,2 artışla 20,3 milyar dolara yükseldi.
Banka hariç mevduatlar 22 milyar dolar seviyesine inerken, Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri yüzde 7,5 artarak 28 milyar dolara çıktı.
DİĞER SEKTÖRLERİN BORCU GERİLEDİ
Diğer sektörlere ait kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1 azalışla 70,7 milyar dolar olarak kaydedildi.
Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 azalarak 63,6 milyar dolara gerilerken, nakit kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 artışla 7,1 milyar dolara yükseldi.
BORÇTA DOLAR İLK SIRADA
Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun para birimi dağılımında ABD doları yüzde 34,9 ile ilk sırada yer aldı.
Borç stokunun;
Yüzde 34,9'u ABD doları
Yüzde 26,1'i euro
Yüzde 25,6'sı Türk lirası
Yüzde 13,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.
BİR YIL İÇİNDE ÖDENECEK BORÇ 242 MİLYAR DOLAR
Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 70,2 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 71,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.