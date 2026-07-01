Merkez Bankası’ndan bankalara yeni sadeleşme adımı! Döviz mevduatında zorunlu karşılık değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası çerçevesinde sadeleşme sürecine yönelik yeni kararlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gidildiği bildirildi.

İLAVE TL ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASI KALDIRILDI

Merkez Bankası, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat ve katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesis edilmesi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.

Böylece bankaların döviz mevduatları için tuttukları ilave TL zorunlu karşılık uygulaması sona ermiş oldu.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI

Öte yandan TCMB, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti.

Yeni düzenlemeye göre;

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli yabancı para mevduat/katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı yüzde 30'dan yüzde 32'ye yükseltildi.

1 aydan uzun vadeli yabancı para mevduat/katılım fonlarında ise oran yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

YENİ ORANLAR 17 TEMMUZ'DA UYGULANACAK

Merkez Bankası, artırılan zorunlu karşılık oranları üzerinden ilk tesis işleminin 17 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör