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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan 'TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı' açıklaması! İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur desteği
Giriş Tarihi: 21.12.2021 19:42 Son Güncelleme: 21.12.2021 20:10

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan 'TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı' açıklaması! İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur desteği

SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan ’TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı’ açıklaması! İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur desteği

Son dakika haberleri: Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir." denildi.

Son dakika haberleri: Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" denildi.

Buna göre 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı.

Ayrıca firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği de belirtildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecektir.

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SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan 'TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı' açıklaması! İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur desteği
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