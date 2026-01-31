Merkez Bankası’ndan kredilerde ilave sıkılaşma adımı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.01.2026 08:33 Son Güncelleme: 31.01.2026 08:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankacılık sektöründe önemli düzenlemelere imza attı. TCMB, yabancı para kredilerdeki büyüme sınırı ve tüketici kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerinde değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makroihtiyati çerçeveye ilişkin yaptığı duyuruda, sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Buna göre, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürüldü.

Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

