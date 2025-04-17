Merkez Bankası’ndan sürpriz hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 13 ay sonra ilk artırıma imza attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42.5'ten 46'ya Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den 44.5'e yükseltti. Merkez Bankası'nın sürpriz hamlesinin ardından dolar ve euro ile birlikte Türkiye'nin risk primi gerilerken, yabancı girişinin etkisiyle swap faizleri de 5 puan düştü.

HAFTALIK İHALEYE DÖNÜŞ

TCMB 20 Mart'ta ara toplantı ile gecelik borç verme faizini 200 baz puan yükseltmiş ve yüzde 44'ten 46'ya çıkarmıştı. Politika faizi, 2023'te 9 ay boyunca yüzde 50 seviyesinde kaldıktan sonra, 2023'ün son toplantısında 250 baz puanlık indirimle yüzde 47.5 seviyesine çekilmiş, ocakta 250 baz puanlık bir indirim daha gelmişti. Merkez Bankası, 6 Mart'taki toplantıda faizi yüzde 42.5 seviyesine çekmişti. Öte yandan Merkez Bankası, 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" denildi. PPK, mayıs ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

ENFLASYON UYARISI

PPK sonrası yapılan açıklamada, aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceğinin öngörüldüğü bildirildi. Öncü verilerin, yurtiçi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima ettiği vurgulanan duyuruda, "Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SIKI DURUŞ KORUNACAK

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği belirtildi. Maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağına vurgu yapılan duyuruda, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.