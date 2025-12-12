Merkez Bankası’nın enflasyon, büyüme ve faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Aralık 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı.

2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Anket sonuçlarında enflasyon beklentilerinin gerilediği görülürken, yıl sonu dolar/TL beklentisinin de gerilediği görülürken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise yükseldi. Büyüme beklentileri ise hem 2025 hem 2026 için yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporu toplantısında 2025 yılı için ara hedefini yüzde 24 olarak korurken, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 aralığına yükseltilmişti.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,42 TL iken, bu anket döneminde 43,06 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 50,62 TL iken, bu anket döneminde 51,08 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 oldu.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir