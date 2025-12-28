Merkez Bankası’nın takvimi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı takvimi belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Takvimde Para Politikası toplantı kararları ile Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu tarihler yer aldı. TCMB, 2026'da sekiz PPK toplantısı yapacak; yıl içinde dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu açıklanacak. 2027 Para Politikası Metni'nin ise 18 Aralık 2026'da yayımlanması planlanıyor.