Merkez Bankası'nın takvimi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini duyurdu. Merkez Bankası gelecek yıl için 8 PPK toplatısı yapacak. Yıl içinde dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı takvimi belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Takvimde Para Politikası toplantı kararları ile Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu tarihler yer aldı. TCMB, 2026'da sekiz PPK toplantısı yapacak; yıl içinde dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu açıklanacak. 2027 Para Politikası Metni'nin ise 18 Aralık 2026'da yayımlanması planlanıyor.

