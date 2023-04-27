Merkez faizi değiştirmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın dördüncü toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te bıraktı. PPK sonrası yapılan açıklamada, yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü kaydedildi.Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesinin beklendiği fakat orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösteriyor. Kurul, felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir" denildi. Uygulanan politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığı belirtildi.Ekonomikgüven endeksi nisanda yüzde 3.5 artarak 102.2 ile 2021'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks son olarak geçen yılın Ocak ayında 100 değerini aşmıştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor. Tüketici güven endeksi yüzde 9.2 ile 2018'in ağustosundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel kesimin güveni yüzde 1 artarak 105.1 ile 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.