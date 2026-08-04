Merkezden dijital Türk Lirası’nda yeni aşama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı kapsamında yürütülen başvuru değerlendirme sürecini tamamladı. Finans ve teknoloji sektöründen kuruluşların dijital Türk lirasıyla uyumlu ürün ve kullanım senaryoları geliştirmesi amacıyla başlatılan çağrıya bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları başvururken, bu kuruluşlarla iş birliği yapan finansal teknoloji şirketleri de projelerde yer aldı. Üç aşamadan oluşan başvuru sürecinin ilk bölümünde, 4 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 85 proje başvurusu yapıldı. Bu süreçte 16 banka ile 25 ödeme ve elektronik para kuruluşu başvuruda bulundu. 51 proje ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.13 Kasım-12 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci aşamada sunulan belgeler ve proje sunumları incelendi. Değerlendirmeler sonucunda 12 banka ve 6 ödeme ile elektronik para kuruluşuna ait 23 projenin üçüncü aşamaya alınmasına karar verildi. Üçüncü aşamada projeler için geliştirme çalışmaları ve deney alanı testleri yürütülecek. Test sürecine de projelerin 15'i jetonlaştırma, 17'si programlanabilir ödemeler, 7'si kullanıcı egemen kimlik, 15'i mevcut sistemlerle çalışabilirlik ve biri makineler arası ödemeler kategorisinde yer aldı.

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