Merkez’den kredi büyümesine fren

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal sistemin sağlıklı işleyişini desteklemek ve makroekonomik dengeleri güçlendirmek adına kredi büyümesine yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk Lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0.5 puanlık daraltmaya gidildi.

İHTİYAÇ VE TAŞITTA DEĞİŞİKLİK!

Böylece 8 haftalık dönemde tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı yüzde 4'ten 3'e çekilirken, tüketicilere tahsis edilen KMH limit büyümesi yüzde 2'den 1'e indirildi. KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı yüzde 5'ten 4.5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı ise yüzde 3'ten 2'ye düşürüldü. Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle yeni dönem için değişikliler bugün yayımlanarak uygulamaya alındı. TCMB, düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.