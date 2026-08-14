Merkez’den yine revizyon

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini iki puan artırarak yüzde 26'dan 28'e yükseltti. 2027 ve 2028 tahminleriyle ara hedefleri değiştirmedi. Dezenflasyonun yavaşladığını belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede enerji, gıda ve yönetilen fiyatlardaki görünümün etkili olduğunu söyledi. Karahan, "Yılın kalan bölümünde cari açık üzerinde yukarı yönlü riskler var. Üretimdeki iyileşmeye karşın, gıda enflasyonunda olumsuz ayrışma belirginleşti. Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük" açıklamasında bulundu.

İHTİYATLI DURUŞU SÜRDÜRÜYORUZ

2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı revize edildi. 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor. 2026 gıda enflasyonu tahmini de yüzde 28.5'e yükseltildi. Karahan "Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor" dedi. Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördüklerini söyleyen Karahan, şöyle konuştu: "Arz şoklarına rağmen hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Sıkı duruş korunmakta. Üst banttan fonla devam ediyor."