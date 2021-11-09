Merkez’den zorunlu karşılık hamlesi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yabancı para
mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca, Türk Lirası
zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15'ten 10'a düşürüldü.
REZERVLER ARTACAK
Merkez Bankası
tarafından yapılan açıklamada, bu imkânın kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacağı bildirildi. TCMB'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık düzenlemesi ile Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7.4 milyar lira, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3.8 milyar dolar artmasının beklendiğini bildirdi. Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak. Analistler yapılan düzenlemenin brüt rezervlerde artışa neden olacağını ve dövizin cazibesini azaltacağı görüşünde.
YÜZDE 25'E ÇIKTI
Bu arada TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete
' yayımlandı. Değişiklik sonucu vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı 200 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çıkarıldı. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 17'den 19'a revize edildi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo
hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den 22'ye yükseltildi.