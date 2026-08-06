Merkezi bütçeden Ar-Ge’ye 253,5 milyar TL’lik dev kaynak! En büyük payı üniversiteler aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2026" bültenini yayımladı. Verilere göre, Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kamu kaynakları hem harcamalarda hem de bütçe ödeneklerinde artışını sürdürdü.

AR-GE HARCAMASI 253,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Merkezi yönetim bütçesi verilerine göre 2025 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcama 253 milyar 544 milyon TL oldu.

Bu tutar, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,58'ini, 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olarak hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ise yüzde 0,40'ını oluşturdu.