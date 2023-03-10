Mersin TOKİ konutları hak sahiplerini buldu





"AMACIMIZ SAKLANMIŞ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYABİLMEK"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, bugün 2 artı 1 oturumlu 14 daire ve 3 artı 1 14 daire ile birlikte 12 dükkanın hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldığını belirterek, "Özellikle Akdeniz Belediye Başkanlığı açısından böyle bir işe girmek çok riskliydi. Bir dahaki seçimde, seçimi alamama bedeli ile karşı karşıya gelme riski vardı. Ama önemli değildi, amacımız makam değildi, amacımız yeniden seçilmek değildi. Amacımız Mersin'de saklanmış olan gerçekleri ortaya koyabilmek, insanlarımızın makûs talihini değiştirmekti. İktidarımızla, vekillerimizle birlikte riske girdik. İnsanlarımız da bize güvendi ve bugün gururla anahtarlarını teslim edeceğimiz bu yapılar meydana geldi" diye konuştu.



"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kaçak yapılarla mücadeleye ne olursa olsun devam edeceklerini vurgulayan Gültak, şunları söyledi:

"El birliğiyle insanımızın böyle güzel ortamlarda yaşamaları için mücadeleye devam edeceğiz. Gördüğümüz gibi depremler değil, kaçak konutlar insanı öldürüyor. İşte bugün biz burada güvenli ve modern, doğal gazlı, bahçeli, oyun alanı ve otoparkı olan güzel bir yaşam merkezini mahallemize kazandırdık. 2024 yılında aday olup yeniden halkımızın teveccühü ile yeniden seçilmem halinde Çay, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallemizde daha ayrıca yeni projelerimizin hazır olduğu müjdesini de vermek isterim. Bu iş burada kalmayacak, Allah'ın izniyle devam edecek. Seçimi atlatalım, dünya liderini yeniden seçelim, 5 mahallemizdeki projeleri hayata geçireceğiz. Bugün teslim edeceğimiz yeni dairelerinin hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni evlerinde güle güle yaşamalarını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Mersin milletvekilleri, Akdeniz Kaymakamı, Akdeniz Belediye Başkanı ve vatandaşlar örnek daireleri gezdi.