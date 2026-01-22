Metal İşkolunda Müzakerelerin 140. Gününde anlaşmaya varıldı

MESS, muhatabı üç işçi sendikası ile son iki dönemde olduğu gibi, bu dönemde de üçlü mutabakatla eş zamanlı olarak Grup Toplu İş Sözleşmelerini imzaladı.

İmzalanan sözleşmeler kapsamında, ilk 6 ay için ücret iyileştirmesi, nispi ve seyyanen artış olmak üzere, toplamda ortalama %28 oranında zam yapıldı.

Varılan anlaşmayla metal işçileri, mevcut sosyal yardımlar için ise yıllık %50 oranında artış aldı.

MESS tarafından yapılan açıklamada; toplu iş sözleşmesi sürecinde üretimin ve çalışma barışının korunması yönünde tüm taraflarla birlikte büyük çaba sarfedildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"MESS olarak üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın kalıcı refahını, üretim ve istihdamın korunmasını, çalışma barışını, sanayinin sürdürülebilirliğini ve ülkemizin rekabetçiliğini önceliklendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her dönem olduğu gibi bu dönem de Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet ve özveri içerisinde yürüttük. Sanayicimizin global krizler, korumacılık yaklaşımları ve maliyet baskıları ile rekabette zorlandığı bu dönemde, sözleşme sürecine çok erken başladık. Yaklaşık bir yıla yayılan bir süreçte tüm paydaşlarımızla birçok kez bir araya geldik. Sanayinin içinde bulunduğu durumu ve bu süreçte tüm tarafların adım atması gerektiğini tekrarlı şekilde ifade ettik. Hem üyelerimize hem de muhatabımız işçi sendikalarına kulak verdik. Süreci masa başında sona erdirmeye yönelik yoğun çabalarımız sonuç verdi. Geçtiğimiz iki dönemde olduğu gibi, üyelerimizin görüşleri doğrultusunda bu dönem de Grup Toplu İş Sözleşmelerini muhatabımız olan üç işçi sendikası ile 140 gün süren zorlu müzakerelerin sonunda eş zamanlı imzaladık."

Daima "İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz" ilkesiyle hareket eden MESS; açıklamasının devamında "Her zaman metal sektöründe çarkların dönmesini, üretimi, istihdamı ve çalışma barışını önceliklendiriyoruz. İmzalanan Grup Toplu Sözleşmeleri ile sanayimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025-2027 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinin, üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız, tüm metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.