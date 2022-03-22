Metaverse bilen sigorta elemanı aranıyor

Dünya sigorta endüstrisinin Metaverse
evrenine yönelik çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği
CEO'su Murat Çiftçi
, "Potansiyel NFT
satışları, kripto paraların internet ortamında ya da internete bağlı olmadan güvenli bir şekilde saklanması ve yeni teknolojik ürünlere duyulacak ihtiyaçlar; yetkin personelin işe alımı ve eğitimine yönelik çalışmaları beraberinde getirdi. Metaverse sektörde ciddi anlamda istihdam artışı yaratacak" dedi. Murat Çiftçi, Metaverse platformunun online oyun veya sanal gerçeklikten farklı olarak yaşayan ve sürekli aktif yeni bir dünya sunduğunu kaydetti. Bu yüzden de NFT varlıkların yatırım danışmanlığından tutun, avatar stilisti, etkinliklerin oluşturulması için organizatörler gibi pek çok alanda istihdam sağlayacağını söyleyen Çiftçi, şunları kaydetti: "Haliyle bu yeni dünyanın hem elementer branş hem de sorumluluk branşında sigortalanması gündeme gelecek. Bu anlamda büyük fırsatlar oluşacak ancak NFT teknolojisinin getirdiği yeniliklerle birlikte sigorta dünyasına giriş yapabilmesi adına hukuki bir tanımlamaya da muhtaç olduğu açıktır. Blok zincir teknolojisi ve en etkin olarak kullanıldığı kripto para piyasalarına ilişkin getirilecek hukuki düzenlemelerin NFT teknolojisi için de yol gösterici olacağı tahmin edilmektedir. Her halükârda NFT teknolojisinin insan hayatında getireceği yenilikler sonucunda hukuki olarak da pek çok heyecan verici gelişmenin meydana geleceğini söyleyebiliriz."