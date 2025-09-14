Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Burdur'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Az bulutlu
RİZE 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 32°C
Az bulutlu
VAN 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık