Metgün arzına 994 bin başvuru

METGÜN Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. İnfo Yatırım liderliğinde 20-21-22 Temmuz tarihlerinde pay başına 20 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzda, yaklaşık 993 bin 906 yatırımcı başvuruda bulundu. Toplam büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olan halka arzda halka açıklık oranı yüzde 21.35 olarak gerçekleşti. Halka arz edilen paylara toplamda yaklaşık 3 kat talep gelirken, dağıtım sonucunda 961 bin 387 yatırımcı Metgün Enerji hissesi almaya hak kazandı. Tahsisat gruplarına göre incelendiğinde, yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan paylara yaklaşık 1.9 kat, grup çalışanları tahsisatına 1.2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara 5.2 kat ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 3.3 kat talep geldi. Dağıtımın yüzde 60'ı yurt içi bireysel, yüzde 3'ü grup çalışanları, yüzde 30'u yurt içi kurumsal ve yüzde 7'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapıldı. Metgün Enerji'nin Borsa İstanbul'daki işlem süreci ise 28 Temmuz'da düzenlenecek gong töreniyle başlayacak. Şirket, Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem görecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör